Командование ООС потвердило гибель военного, пропавшего в среду

Отряд Дмитрия Украинского попал в засаду боевиков.

Командование ООС потвердило гибель военного, пропавшего в среду
Фото: www.0629.com.ua

Командование операции Объединенных сил заявляет, что пропавший 8 августа украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщил спикер штаба ООС Анатолий Стельмах во время брифинга в пятницу.

"Стала известна судьба военнослужащего Объединенных сил, с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи ... он погиб, а тело героя попало в руки оккупантов", - сказал он.

По словам Стельмаха, убитый - командир группы прикрытия Дмитрий Украинский, уроженец Донбасса.

"С началом оккупации с оружием в руках встал на защиту своей Родины. 8 августа в составе разведывательной группы выполнял разведывательное задание в так называемой "серой зоне". Будучи командиром группы прикрытия понял, что попал в засаду, принял бой. Основная группа, получив доклад от Дмитрия о засаде, начала отход. Дмитрий Украинский вместе с собратом, которому исполнилось всего 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, остался в окружении врагов и приказал отходить 19-летнему разведчику. Младший сержант Дмитрий Михайлович Украинский погиб как герой", - сказал Стельмах.

За мужество и героизм в ходе выполнения боевой задачи Дмитрий Украинский представлен к государственной награде посмертно.

Напомним, накануне в результате подрыва военного автомобиля в районе Золотого один украинский военный погиб, четверо получили ранения.


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