Индийский политик пришел на заседание парламента одетый, как Гитлер
Депутат приклеил фирменные усы и украсил пиджак свастикой.
Индийский политик Нарамалли Сивапрасад появился с парламенте страны одетый, как Адольф Гитлер. Об этом сообщает Dailymail.
Политик приклеил себе усы из зубной щетки и надел пиджак цвета хаки со свастикой на рукаве. При встрече с коллегами они использовал нацистское приветствие.
Свой поступок Сивапрасад объяснил тем, что хочет добиться больше бюджетных средств для развития своего штата на юге Индии. Таким образом, сказал Сивапрасад, он намекает премьер-министру страны Нарендре Моди, чтобы тот "не наследовал Гитлера". Что именно имел в виду политик, не до конца понятно.
Правительств Моди отрица любые сравнения с нацистским немецким диктатором.
Напомним, региональная группа под руководством Сивапрасада, партия Телугу Десема, в марте разорвала альянс с правительством господина Моди из-за отсутствия финансирования.
Издание отмечает, что Сивапрасад известен своими нестандартными нарядами: он наряжается для похода в парламент в зависимости от темы, которую хочет поднять. Его видел в костюме фермера, мусульманского священнослужителя и даже женщины.
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Политика
10.08.2018 16:55