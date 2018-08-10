Индийский политик пришел на заседание парламента одетый, как Гитлер

Депутат приклеил фирменные усы и украсил пиджак свастикой.

Индийский политик Нарамалли Сивапрасад появился с парламенте страны одетый, как Адольф Гитлер. Об этом сообщает Dailymail.

Политик приклеил себе усы из зубной щетки и надел пиджак цвета хаки со свастикой на рукаве. При встрече с коллегами они использовал нацистское приветствие.

Фото: dailymail.co.uk

Свой поступок Сивапрасад объяснил тем, что хочет добиться больше бюджетных средств для развития своего штата на юге Индии. Таким образом, сказал Сивапрасад, он намекает премьер-министру страны Нарендре Моди, чтобы тот "не наследовал Гитлера". Что именно имел в виду политик, не до конца понятно.

Правительств Моди отрица любые сравнения с нацистским немецким диктатором.

Напомним, региональная группа под руководством Сивапрасада, партия Телугу Десема, в марте разорвала альянс с правительством господина Моди из-за отсутствия финансирования.

Издание отмечает, что Сивапрасад известен своими нестандартными нарядами: он наряжается для похода в парламент в зависимости от темы, которую хочет поднять. Его видел в костюме фермера, мусульманского священнослужителя и даже женщины.


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