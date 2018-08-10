В МВД снова обжалуют восстановление Бочковского в ГСЧС

Восстановление Сергея Бочковского в должности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям будет обжаловано в кассационном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного админсуда, который поддержал восстановление Бочковского в должности, готовят МВД , Минюст, представляющий интересы Кабмина, и сама ГСЧС.

В ведомстве напомнили, что Бочковский подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в покушении на получение неправомерной выгоды должностным лицом, злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге.

«В этом производстве шесть эпизодов, по каждому из них собраны доказательства, обвинительный акт поддерживает государственный обвинитель – представитель Генпрокуратуры. Следующее заседание назначено на 3 октября 2018 года», — отметили в МВД .

Также в министерстве добавили, что Бочковский нарушил закон о предотвращении коррупции, поскольку после увольнения с ГСЧС продолжал проходить службу гражданской защиты и оставался действующим полковником службы гражданской защиты, но не подал декларации за 2016 и 2017 год.

Об этом МВД сообщило в Национальное агентство по предотвращению коррупции, а НАПК в свою очередь обратилось к Бочковскому с требованием подать соответствующие декларации.

17 мая 2018 года Бочковский подал декларации за 2016 и 2017 годы, а НАПК составило два админпротокола и направило в Броварской горрайонный суд Киевской области.