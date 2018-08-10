США перебросили в Европу эскадрилью истребителей в рамках сдерживания РФ

Военно-воздушные силы США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22 в рамках мероприятий по сдерживанию РоSSии.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США в Европе, передает Европейская правда.

«ВВС США разместили на авиабазе в Шпангдалеме, Германия одну эскадрилью истребителей F-22 Raptors, военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения воздушных учений с другими самолетами, размещенными в Европе», — говорится в сообщении.

Истребители, которые прибыли на авиабазу 8 августа, пробудут там несколько недель в рамках учений, которые являются частью европейской инициативы сдерживания.

Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида. Истребители будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перебрасываться и в другие части Европы.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor был создан компаниями Boeing и Lockheed Martin и принят на вооружение ВВС США в 2005 году. При строительстве самолета использовалась технология «стелс», что делает его малозаметным для радаров противника.


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