Суд определил состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве Бузины

Следующие заседания состоятся 21 августа, 30 августа и 26 сентября.

Суд определил состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве Бузины

Шевченковский районный суд Киева определил пятерых присяжных для рассмотрения дела Андрея Медведько и Дениса Полищука, обвиняемых в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Трое из них будут основными, они вместе с двумя профессиональными судьями Евгением Сидоровым и Татьяной Левицкой в составе коллегии будут рассматривать данное дело. Еще двое будут запасными, согласно предусмотренной процедуре.

Обвиняемые и их адвокаты выражали возмущение действиями судей, поскольку сначала суд рассматривал кандидатуры присяжных без участия всех защитников, и также отказался рассматривать отвод состава суда. Во время заседания в коридоре суда собрались сторонники Медведько и Полищука, которые скандировали лозунги и критиковали судей.

Суд предварительно определил, что следующие заседания по этому делу состоятся 21 августа, 30 августа и 26 сентября.

Напомним, Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил. Двое подозреваемых в совершении преступления - Андрей Медведько и Денис Полищук - были задержаны 18 июня 2015 года.

Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО, он проходил службу в составе батальонов МВД "Киев-2" и "Гарпун".

В начале задержанные были помещены под стражу и несколько раз им продлевали эту меру пресечения. Позже меры пресечения Медведько и Полищуку были смягчены и сейчас они не находятся под стражей.

Адвокаты обвиняемых убеждены в их невиновности и утверждают, что готовы это доказать.


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