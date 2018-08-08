"Оппозиционный блок" задолжал Манафорту $2,4 миллиона, - Рик Гейтс

На протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги.

"Оппозиционный блок" задолжал Манафорту $2,4 миллиона, - Рик Гейтс
Фото: globallookpress.com

"Оппозиционный блок" задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году.

Об этом сообщил ключевой свидетель по делу Манафорта и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс, передает Радио Свобода.

Гейтс отметил, что на протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги. По словам бизнес-партнера политтехнолога, "Оппозиционный блок" был последним клиентом Манафорта в Украине.

Бывший заместитель Манафорта Рик Гейтс дает показания в суде города Александрия, штат Вирджиния, уже третий день. Ранее он признал свою вину и сейчас сотрудничает с прокурорами.

На заседании 6 августа Гейтс сообщил, что украинские бизнесмены переводили на кипрские счета Манафорта миллионы долларов безналичными платежами за услуги политического характера. Гейтс также рассказывал о том, как помогал Манафорту скрыть миллионы долларов от налоговой службы по иностранным платежам, а затем обманным путем получать банковские ссуды. Свидетель также признал, что присвоил сотни тысяч долларов, принадлежавших Манафорту, заполняя фальшивые отчеты о расходах.

На данном этапе суда выступает сторона обвинения. Прокуроры должны закончить представлять свою позицию до следующей недели. Затем защита Манафорта будет пытаться убедить присяжных в его невиновности.

Пола Манафорта обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Сторона обвинения утверждает, что Манафорт использовал оффшорные счета, чтобы скрыть миллионы долларов, полученные за работу в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Процесс, который начался в Вирджинии, является первым из по меньшей мере двух. Второй должен стартовать в сентябре в столичном округе Колумбия. Главное внимание этого процесса будет приковано к политическим вопросам. В июне 2016года Манафорт присутствовал на встрече функционеров из окружения Трампа с гражданами РоSSии, которые якобы имели в своем распоряжении компромат в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Специальный прокурор Роберт Мюллер и его команда уже 14 месяцев проводят расследование возможного вмешательства Кремля в выборы в США.


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