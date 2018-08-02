В Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Анатолий Жук погиб от огнестрельных ранений в голову и в спину.
Тело бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука с огнестрельными ранениями обнаружили у его дома.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
"Хаос, бардак, анархия... убийства, взрывы, теракты... Только экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука нашли мертвым возле его дома", - написал нардеп в фейсбуке.
Мосийчук уточнил, что Жук погиб от огнестрельных ранений в голову и в спину.
В ГУНП Сумской области информируют, что сообщение об убийстве поступило 2 августа в 19:12 от 58-летнего отца Анатолия Жука. Он сообщил, что пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым.
"Установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы", - сообщают в полиции.
По данным местного издания Данкор, Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва. В последнее время был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко.
Ранее в четверг автомобиль депутата городского совета Виталия Чернявского был взорван в центре Каменского Днепропетровской области. По словам врачей, у Чернявского сильно пострадали левая рука и нога, медики делают все возможное для его спасения.
Напомним, ранее на этой неделе в Бердянске (Запорожская область) был застрелен бывший боец АТО Виталий Олешко. Полиция задержала пятерых подозреваемых в организации убийства, четверым уже предъявлено о подозрении.
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02.08.2018 15:59