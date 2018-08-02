В Сумах застрелили экс-депутата горсовета

Анатолий Жук погиб от огнестрельных ранений в голову и в спину.

В Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Фото: dancor.sumy.ua

Тело бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука с огнестрельными ранениями обнаружили у его дома.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

"Хаос, бардак, анархия... убийства, взрывы, теракты... Только экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука нашли мертвым возле его дома", - написал нардеп в фейсбуке.

Мосийчук уточнил, что Жук погиб от огнестрельных ранений в голову и в спину.

В ГУНП Сумской области информируют, что сообщение об убийстве поступило 2 августа в 19:12 от 58-летнего отца Анатолия Жука. Он сообщил, что пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым.

"Установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы", - сообщают в полиции.

По данным местного издания Данкор, Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва. В последнее время был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко.

Ранее в четверг автомобиль депутата городского совета Виталия Чернявского был взорван в центре Каменского Днепропетровской области. По словам врачей, у Чернявского сильно пострадали левая рука и нога, медики делают все возможное для его спасения.

Напомним, ранее на этой неделе в Бердянске (Запорожская область) был застрелен бывший боец АТО Виталий Олешко. Полиция задержала пятерых подозреваемых в организации убийства, четверым уже предъявлено о подозрении.


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