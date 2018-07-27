Германия призвала РоSSию предоставить медпомощь Сенцову

Накануне Европейский суд по правам человека предложил Сенцову прекратить голодовку.

Германия призвала РоSSию безотлагательно оказать медицинскую помощь заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.

"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал РоSSию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает широко распространенную озабоченность его здоровьем. Она усилилась еще раз с начала его голодовки в мае", - говорится в заявлении.

Бербель Кофлер выразила надежду, что роSSийская власть примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ Сенцова к медицинской помощи. Она также надеется на досрочное освобождение Сенцова и Кольченко.

Накануне Европейский суд по правам человека призвал осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.

В то же время суд требует от РоSSии безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.