На крестном ходе УПЦ МП задержали активистов
Во время крестного хода УПЦ МП напротив здания Кабмина полиция задержала двух человек из партии Братство Дмитрия Корчинского.
Сотрудники полиции причин задержания не комментируют, передает корреспондент
Как сообщил журналистам коллега задержанных Виталий Черный, их группа представляет интернет-издание Всесвітнє броварське телебачення (проект партии Братство, — ред.) и просто снимала сюжет о крестном шествии. Сам Черный, по его словам, с одним из товарищей стояли на бордюре напротив здания правительства и снимали крестный ход. Почему полицейские задержали его коллегу, Черный не знает.
После этого полиция задержала еще одного человека в облачении священника. Черный сообщил корреспонденту LIGA.net, что это также их активист. При этом, что делал член Братства в рясе на шествии УПЦ МП, он не пояснил.
Задержание произошло перед тем, как основная часть шествия приблизилась к зданию Кабмина.
В пресс-службе полиции Киева корреспонденту LIGA.net сказали, что пока не имеют такой информации.
Позже в Facebook Корчинского появилось видео задержания.
Судя по записи, активисты Братства действительно просто стояли на обочине во время прохождения крестного хода, когда полицейские начали задерживать одного из них – Алексея Сердюка. При этом на просьбу пояснить причину задержания полицейские отвечали: «Не провоцируйте». Во время задержания, в котором участвовали около пяти правоохранителей, на активисте порвали футболку.
Пресс-служба полиции Киева перестала отвечать на телефонные звонки.
Через полтора часа после того, как в пресс-службе корреспонденту LIGA.net пообещали уточнить информацию о задержании, там ответили, что ничего не знают об инциденте с Братством во время крестного хода.
Сегодня в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Руси.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
27.07.2018 19:46