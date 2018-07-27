Гремингер пообещал принять меры в связи с утечкой информации в ОБСЕ

Генсек ОБСЕ счел обвинения немецких журналистов "очень хрупкими".

В ОБСЕ примут меры в связи с информацией СМИ о выявленных фактах шпионажа в миссии организации на Донбассе в пользу ФСБ РоSSии. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в пятницу, 27 июля, на пресс-брифинге в Краматорске, сообщает Укринформ.

"Я не могу комментировать документы, которые не были нам доступны. В то же время мы, конечно же, обеспокоены любой информацией о возможной потенциальной угрозе нашей безопасности. Мы относимся к этому очень серьезно... Да, сейчас проходит очень активная работа нашего отдела IT безопасности", - сказал генсек.

При этом он отметил, что в их организации более детально и подробно изучат этот вопрос и будут приняты соответствующие меры.

"На данный момент силами мониторинговой миссии и секретариата ОБСЕ проходит сбор фактов, проверка информации. Если будет необходимо, то будет начато расследование", - сказал Гремингер.

Однако он добавил, что лично смотрел репортаж немецкого телеканала об этом, и считает, что "обвинения очень хрупкие".

17 июля стало известно, что роSSийская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ . По данным немецкого телеканала ARD, документы роSSийской стороне, вероятно, передал сотрудник миссии ОБСЕ .

Как сообщалось, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в пятницу, 27 июля, находится с визитом на востоке Украины.