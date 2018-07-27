Гремингер пообещал принять меры в связи с утечкой информации в ОБСЕ

Генсек ОБСЕ счел обвинения немецких журналистов "очень хрупкими".

Гремингер пообещал принять меры в связи с утечкой информации в ОБСЕ
Томас Гремингер
Фото: Front News International

В ОБСЕ примут меры в связи с информацией СМИ о выявленных фактах шпионажа в миссии организации на Донбассе в пользу ФСБ РоSSии. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в пятницу, 27 июля, на пресс-брифинге в Краматорске, сообщает Укринформ.

"Я не могу комментировать документы, которые не были нам доступны. В то же время мы, конечно же, обеспокоены любой информацией о возможной потенциальной угрозе нашей безопасности. Мы относимся к этому очень серьезно... Да, сейчас проходит очень активная работа нашего отдела IT безопасности", - сказал генсек.

При этом он отметил, что в их организации более детально и подробно изучат этот вопрос и будут приняты соответствующие меры.

"На данный момент силами мониторинговой миссии и секретариата ОБСЕ проходит сбор фактов, проверка информации. Если будет необходимо, то будет начато расследование", - сказал Гремингер.

Однако он добавил, что лично смотрел репортаж немецкого телеканала об этом, и считает, что "обвинения очень хрупкие".

17 июля стало известно, что роSSийская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ. По данным немецкого телеканала ARD, документы роSSийской стороне, вероятно, передал сотрудник миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в пятницу, 27 июля, находится с визитом на востоке Украины.


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