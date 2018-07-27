Суд оставил Сенкевича в должности мэра Николаева

Против восстановления Сенкевича в должности апелляцию подали двое депутатов горсовета.

Одесский апелляционный административный суд отклонил апелляцию депутатов Николаевского горсовета на решение Центрального райсуда города Николаева, который восстановил в должности мэра Александра Сенкевича.

Такое решение суд принял 27 июля, сообщил депутат городского совета Федор Панченко

"Одесский апелляционный административный суд закрыл производство по апелляционной жалобе депутатов Николаевского городского совета на решение суда относительно восстановления Александра Сенкевича в должности городского головы. Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Поздравляю Александра Сенкевича с очередной победой", - написал депутат в Facebook.

Напомним, Николаевский горсовет 5 октября 2017 года признал неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре Сенкевич обжаловал это решение, и 16 марта суд вынес вердикт в его пользу. Однако это решение суда не вступило в силу - не истек предусмотренный для подачи апелляции срок.

Своим дополнительным решением от 2 апреля суд предоставил возможность Сенкевичу немедленно приступить к выполнению своих полномочий, чем он и воспользовался.

В то время и.о. обязанности мэра - секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию на решение суда первой инстанции о восстановлении в должности Сенкевича. Вместо нее апелляцию подали двое депутатов горсовета.