Эфиопская православная церковь объединилась после 27-летнего раскола

Единая церковь признает один Синод и двух патриархов.

Эфиопская православная церковь Тевахедо официально заявила о прекращении 27-летнего раскола. Такое заявление сделал вчера в Вашингтоне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмет.

Тевахедо теперь признает один Священный Синод и двоих канонических патриархов. Патриарх Меркориос будет главным, а Матиас - исполнительным, оба будут поминать за литургией и оба будут иметь резиденцию в Аддис-Абебе.

Празднование по случаю объединения прошло вчера в кафедральном соборе святого Михаила.

Напомним, Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата принял к рассмотрению обращение от Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии.

Обращение к Варфоломею поддержала Верховная Рада.

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинские православные церкви к объединению в 2016 году.

Перед этим, в 2014 году, после смерти митрополита Владимира процесс сближения УПЦ КП и УПЦ МП зашел в тупик. В 2015 году была предпринята попытка объединения УПЦ КП и УАПЦ, но и она завершилась ничем.