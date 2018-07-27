Высший совет правосудия уволил 6 судей

Еще двое судей уволены по собственному желания.

Высший совет правосудия уволил 6 судей
Фото: Макс Требухов

Высший совет правосудия на заседании в четверг, 26 июля, отправил четырех судей в отставку и уволил двух по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Рассмотрев материалы об увольнении судей от должности по общим обстоятельствам, ВСП постановил уволить в отставку: Мохонько Константина Николаевича - с должности судьи Новгородковского районного суда Кировоградской области; Потапенко Викторию Викторовну - с должности судьи хозяйственного суда Черкасской области; Курту Любовь Степановну - с должности судьи Березовского районного суда Одесской области"Гриняка Богдана Павловича - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области.

Также ВСП постановил уволить по собственному желанию Александра Николаевича Березку с должности судьи Старобельского районного суда Луганской области и Остапа Ивановича Лысака с должности судьи Оратовского районного суда Винницкой области.

В то же время Высший совет правосудия постановил оставить без рассмотрения заявление Оксаны Ивановны Виноградовой об освобождении с должности судьи Киевского окружного административного суда по собственному желанию.

Ранее Высший совет правосудия уволил судью Дарницкого районного суда Киева Ирину Набудович за решение о взятии под стражу участников Евромайдана.


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