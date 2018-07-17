МВД готовится к массовым акциям в регионах

Также усилены меры безопасности в курортных городах.

Подразделения Министерства внутренних дел продолжают обеспечивать общественный порядок в южных областях, а также готовятся к ряду массовых акций в Киеве , Одессе и Кривом Роге.

Об этом сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

По его словам, к обеспечению проавопорядка будут привлечены все подразделения Национальной полиции и Нацгвардии, а также взрывотехники, тактические группы и кинологи.

"В июле-августе в Украине пройдет большое количество массовых мероприятий. 21 июля в Одессе пройдет финал Суперкубка Украины по футболу, 19 июля в Кривом Роге запланирован Марш равенства, 27-28 июля пройдет Крестный ход и торжества по случаю Крещения Руси, 19 августа Марш равенства пройдет в Одессе, а 24 августа мы готовимся к празднованию Дня Независимости. Все эти меры приходятся на активную фазу туристического сезона, поэтому все подразделения МВД пройдут дополнительную подготовку во время командно-штабных учений, для усовершенствования взаимодействия личного состава и готовности ко всем ситуациям", - отметил Яровой.

"Мы смоделируем наиболее вероятные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий. Наши подразделения будут отрабатывать эти сценарии, улучшать сотрудничество между собственными подразделениями и органами системы МВД в целом. Мы руководствуемся лучшими европейскими практиками работы, но и имеем собственный опыт. После военной агрессии на востоке и гибридные угрозы внутри страны от РФ мы готовим наши подразделения к любым вызовам", - добавил первый замминистра.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что проведение Крестного хода в Киеве может быть намеренно политизированно.

"Даю задание всем начальникам управлений - провести переговоры с лидерами церковных епархий, которые есть в ваших регионах. Установить точное количество верующих, которые примут участие в шествии. В каждом автобусе с ними должен находиться работник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникло никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за верующих, которые прибудут из регионов", - заявил Князев.