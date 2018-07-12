В Запорожье установили билборды с портретом убийцы Коновальца

СБУ проводит проверку.

В Запорожье установили билбоды с портретом убийцы основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца Павла Судоплатова и надписью "111 лет. Борьба продолжается".

Информацию об этом обнародовали в соцсетях 12 июля запорожские активисты.

В управлении СБУ в Запорожской области сообщили, что проводиться проверка по размещению в Запорожье билбордов с изображением деятеля советских спецслужб Павла Судоплатова.

"Устанавливаются правовые основания размещения, устанавливаем, кто заказчик, чей биг-борд. Проверка проводится. На ее основании будут приняты соответствующие меры", - сообщил представитель управления Сергей Левченко.

Сейчас фамилия Судоплатова отсутствует в размещенном на сайте Украинского института национальной памяти списке лиц, подпадающих под закон о декоммунизации, отмечает Радио Свобода.

Впрочем, на сайте института указано, что перечень не является исчерпывающим и составлен для удобства местных общин, которые выбирают новые имена коммунистическим улицам согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Сотрудники Украинского института национальной памяти продолжают и дальше работать над списком лиц, подпадающих под закон о декоммунизации.

Павел Судоплатов (1907-1996) - сотрудник ГПУ-НКВД. Принимал участие в разработке и выполнении громких политических убийств, организованных советскими спецслужбами, в частности причастен к убийству Евгения Коновальца, участник покушения на Льва Троцкого и др.

Евгений Коновалец (14 июня 1891 - 23 мая 1938) - деятель украинского националистического движения 1929 - 1938 годов. Полковник армии УНР, комендант УВО, руководитель Провода украинских националистов (с 1927), создатель и руководитель ОУН (до 1938).

Останки Коновальца покоятся на кладбище Кросвейк в городе Роттердам Королевства Нидерландов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Блок рекламы


Похожие новости
Над Балухом в СИЗО установили видеонаблюдение, - ЧийгозНад Балухом в СИЗО установили видеонаблюдение, - Чийгоз
В Запорожье при получении $25 тыс. взятки задержан адвокатВ Запорожье при получении $25 тыс. взятки задержан адвокат
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
Власти США установили подозреваемого в утечках информации о кибершпионажеВласти США установили подозреваемого в утечках информации о кибершпионаже
СБУ на "Мотор Сич" в Запорожье расследует дело о диверсииСБУ на "Мотор Сич" в Запорожье расследует дело о диверсии
В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили скульптуру БогородицыВ Кривом Роге на месте памятника Ленину установили скульптуру Богородицы
Убийцы депутата Кременецкого горсовета получили по 13-14 летУбийцы депутата Кременецкого горсовета получили по 13-14 лет
В Запорожье задержан 17-летний подозреваемый в убийстве депутата Генического райсоветаВ Запорожье задержан 17-летний подозреваемый в убийстве депутата Генического райсовета
На входе в Раду установили металлоискатель и рентгенНа входе в Раду установили металлоискатель и рентген
В Запорожье убили херсонского экс-депутатаВ Запорожье убили херсонского экс-депутата
Последние новости
Подгружаем последние новости