В Запорожье установили билборды с портретом убийцы Коновальца

СБУ проводит проверку.

В Запорожье установили билбоды с портретом убийцы основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца Павла Судоплатова и надписью "111 лет. Борьба продолжается".

Информацию об этом обнародовали в соцсетях 12 июля запорожские активисты.

В управлении СБУ в Запорожской области сообщили, что проводиться проверка по размещению в Запорожье билбордов с изображением деятеля советских спецслужб Павла Судоплатова.

"Устанавливаются правовые основания размещения, устанавливаем, кто заказчик, чей биг-борд. Проверка проводится. На ее основании будут приняты соответствующие меры", - сообщил представитель управления Сергей Левченко.

Сейчас фамилия Судоплатова отсутствует в размещенном на сайте Украинского института национальной памяти списке лиц, подпадающих под закон о декоммунизации, отмечает Радио Свобода.

Впрочем, на сайте института указано, что перечень не является исчерпывающим и составлен для удобства местных общин, которые выбирают новые имена коммунистическим улицам согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Сотрудники Украинского института национальной памяти продолжают и дальше работать над списком лиц, подпадающих под закон о декоммунизации.

Павел Судоплатов (1907-1996) - сотрудник ГПУ-НКВД. Принимал участие в разработке и выполнении громких политических убийств, организованных советскими спецслужбами, в частности причастен к убийству Евгения Коновальца, участник покушения на Льва Троцкого и др.

Евгений Коновалец (14 июня 1891 - 23 мая 1938) - деятель украинского националистического движения 1929 - 1938 годов. Полковник армии УНР, комендант УВО, руководитель Провода украинских националистов (с 1927), создатель и руководитель ОУН (до 1938).

Останки Коновальца покоятся на кладбище Кросвейк в городе Роттердам Королевства Нидерландов.