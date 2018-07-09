Коалиция не достигла консенсуса по формированию новой ЦИК

Во вторник будет аграрный блок, в четверг - "разное".

Повестка дня Верховной Рады на последнюю пленарную неделю восьмой сессии не включает вопрос Центральной избирательной комиссии, ставший самым острым на предыдущей неделе.

Об этом во время заседания согласительного совета в понедельник сообщил спикер Андрей Парубий.

Во вторник почти весь день Верховная Рада будет рассматривать законопроекты, касающиеся сельского хозяйства. "Я ожидаю, что блок аграрной политики займет у нас большинство завтрашнего дня. Это ключевой блок и ключевой перечень вопросов, которые мы завтра должны были рассматривать", - сказал депутатам председатель парламента.

В среду планируется начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о бизнес-омбудсмене №4591. "По нашей традиции мы могли бы начать в среду, пройти все ключевые правки и в четверг первым вопросом принять решение", - сказал Парубий.

После этого в четверг Верховная Рада будет рассматривать вопросы ратификации и некоторые другие законопроекты. "В четверг мы можем также рассмотреть во втором чтении законопроект 7441. Это фактически завершающий законопроект среди тех вопросов, которые касаются судебной реформы", - сказал он.

Также на четверг аппарат предлагает рассмотреть несколько законопроектов, касающихся национальной безопасности и обороны.

Глава фракции БПП Артур Герасимов призвал коллег по парламентскому большинству рассмотреть вопрос назначения ЦИК в ходе последней пленарной недели перед летними каникулами.

"Фракция БПП в очередной раз настаивает, чтобы одним из первых на этой пленарной неделе был рассмотрен вопрос о формировании ЦИК. Это не просто вопрос, на котором настаивает фракция президента. Это наша обязанность", — заявил он.

Глава второй коалиционной фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в свою очередь напомнил, что глава государства подал 14 кандидатов на 13 мест в комиссии. Он считает, что выход из сложившейся ситуации заключается в подаче нового представления.

"Мы выступаем за обновленный состав ЦИК... Выйти из ситуации возможно только через представление президентом нового списка из 13 кандидатов на 13 вакансий. Мы поддерживаем представительство всех фракций и групп в ЦИК, что отвечает требованиям Совета Европы", — добавил он.

Как сообщают источники LB.ua во фракциях коалиции, консультации относительно списка кандидатур в состав новой ЦИК продолжаются. "Решения до сих пор нет", — сказал один из нардепов БПП.

Напомним, 5 июля Верховная Рада отказалась рассматривать переформатирование Центральной избирательной комиссии.

Кандидатуры на должности новых членов Центризбиркома были поданы президентом 5 февраля, однако до апреля кандидаты проходили спецпроверку. В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек.