Коалиция не достигла консенсуса по формированию новой ЦИК
Во вторник будет аграрный блок, в четверг - "разное".
Повестка дня Верховной Рады на последнюю пленарную неделю восьмой сессии не включает вопрос Центральной избирательной комиссии, ставший самым острым на предыдущей неделе.
Об этом во время заседания согласительного совета в понедельник сообщил спикер Андрей Парубий.
Во вторник почти весь день Верховная Рада будет рассматривать законопроекты, касающиеся сельского хозяйства. "Я ожидаю, что блок аграрной политики займет у нас большинство завтрашнего дня. Это ключевой блок и ключевой перечень вопросов, которые мы завтра должны были рассматривать", - сказал депутатам председатель парламента.
В среду планируется начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о бизнес-омбудсмене №4591. "По нашей традиции мы могли бы начать в среду, пройти все ключевые правки и в четверг первым вопросом принять решение", - сказал Парубий.
После этого в четверг Верховная Рада будет рассматривать вопросы ратификации и некоторые другие законопроекты. "В четверг мы можем также рассмотреть во втором чтении законопроект 7441. Это фактически завершающий законопроект среди тех вопросов, которые касаются судебной реформы", - сказал он.
Также на четверг аппарат предлагает рассмотреть несколько законопроектов, касающихся национальной безопасности и обороны.
Глава фракции БПП Артур Герасимов призвал коллег по парламентскому большинству рассмотреть вопрос назначения ЦИК в ходе последней пленарной недели перед летними каникулами.
"Фракция БПП в очередной раз настаивает, чтобы одним из первых на этой пленарной неделе был рассмотрен вопрос о формировании ЦИК. Это не просто вопрос, на котором настаивает фракция президента. Это наша обязанность", — заявил он.
Глава второй коалиционной фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в свою очередь напомнил, что глава государства подал 14 кандидатов на 13 мест в комиссии. Он считает, что выход из сложившейся ситуации заключается в подаче нового представления.
"Мы выступаем за обновленный состав ЦИК... Выйти из ситуации возможно только через представление президентом нового списка из 13 кандидатов на 13 вакансий. Мы поддерживаем представительство всех фракций и групп в ЦИК, что отвечает требованиям Совета Европы", — добавил он.
Как сообщают источники LB.ua во фракциях коалиции, консультации относительно списка кандидатур в состав новой ЦИК продолжаются. "Решения до сих пор нет", — сказал один из нардепов БПП.
Напомним, 5 июля Верховная Рада отказалась рассматривать переформатирование Центральной избирательной комиссии.
Кандидатуры на должности новых членов Центризбиркома были поданы президентом 5 февраля, однако до апреля кандидаты проходили спецпроверку. В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек.
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