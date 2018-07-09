?В Одессе начались украинско-американские учения "Си Бриз-2018"

В учениях примут участие 19 стран.

В Одессе стартовали украинско-американские учения "Си Бриз-2018", которые пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также на полигонах северо-западной части Черного моря.

Об єтом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил на церемонии открытия учений командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, в учениях примут участие представители 19 стран, общая численность личного состава - более 2 тыс. человек.

В морской части учений примут участие 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку; в воздушной - более 20 летательных аппаратов. Тема учений - "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе".

Особенностью учений этого года будет то, что управление всеми компонентами учений будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США , флагмана 6-го флота ВМС США Mount Whitney, который впервые принимает участие в "Си Бриз".

Основными элементами и заданиями учений станут действия противокорабельной и противоздушной обороны, высадка морского десанта, тактическое маневрирование.

Напомним, украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся ежегодно, с 1997 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

В 2016 году один из этапов "Си Бриз" впервые прошел на Дунае.