?Итальянские журналисты подали иск против Украины из-за гибели своего коллеги на Донбассе

Интересы страны будет защищать посольство Украины в Италии и Минюст.

Организации итальянских журналистов выдвинули гражданский иск против Украины в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли на Донбассе четыре года назад.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Адвокаты ассоциаций журналистов представили иск в суде присяжных во время первого заседания суда по делу обвинения украинского солдата Виталия Маркива в причастности к гибели Роккелли и роSSийского диссидента, переводчика Андрея Миронова.

Этот иск подали Национальная федерация итальянской прессы (FNSI), Ассоциация журналистов Ломбардии и Ассоциация фоторепортеров Cesura Lab, которую основал Роккелли.

Журналистские организации выдвинули иск на имя посла Украины в Италии Евгения Перелыгина. По данным дипломатических источников, суть этого иска пока неизвестна. К следующему заседанию по делу, назначенному на 14 сентября, дипломаты в сотрудничестве с адвокатом подсудимого Раффаэле делла Валле должны выработать дальнейший план действий.

Интересы страны будет защищать посольство Украины в Италии совместно с министерством юстиции Украины.

Напомним, итальянский журналист Роккелли и его переводчик Миронов погибли под Славянском в результате минометного обстрела боевиков. Также тогда получил ранение французский стрингер Вильям Рогульон.