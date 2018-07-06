Половина фракции БПП пришла на заседание Рады в пятницу

Депутаты пришли, чтобы задать вопросы правительству.

Половина фракции БПП во главе с Артуром Герасимовым пришла в сессионный зал Верховной Рады, где сегодня состоится час вопросов к правительству, передаёт корреспондент LB.ua.

Народные депутаты президентской фракции, среди которых замечены Валерий Карпунцов, Оксана Продан, Виктор Пинзеник и другие члены БПП, принимают участие в заседании.

Накануне БПП обещали бойкотировать пленарные заседания до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос назначения ЦИК.

Как отметил в кулуарах парламента замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, "сегодня день, когда мы не голосуем за законы, а слушаем правительство и задаём им вопросы, поэтому мы пришли в парламент", — сказал он LB.ua.

В интервью журналистам Гончаренко отметил, что "вчера в парламенте была создана новая коалиция имени Охендовского (Прим.: главы действующей ЦИК), но она будет нестабильной", — уверен он.

Напомним, в четверг, 5 июля, во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов.