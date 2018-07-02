Минздрав опубликовал перечень бесплатных услуг в рамках медреформы

В июле впервые меняется финансирование больниц по принципу "деньги идут за пациентом".

Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, которые гарантированно предоставят украинцам за счет бюджета в рамках следующего этапа медицинской реформы. Подробную инфографику пресс-служба Минздрава опубликовала в Фейсбуке.

Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

С 1 июля начинается важный этап трансформации системы здравоохранения. Первые коммунальные и частные медучреждения, которые подписали договора с Национальной службой здоровья, начнут получать финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом". В то же время начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи - обязательный для выполнения всеми учреждениями первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования.

"На уровне первичной медицинской помощи в пакет услуг входят анализы и исследования. По желанию беременной врач может вести неосложненную беременность, а также следить за вакцинацией ребенка по календарю прививок. Новый порядок оказания первичной медицинской помощи будет предусматривать профилактические осмотры и анализы для групп риска заболеваний", - уточнили в Минздраве.

Врач будет выписывать рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства" и самостоятельно определять необходимость визита к пациенту домой, в зависимости от медицинских показаний, а также давать советы по облегчению состояния здоровья по телефону.

"Ваш врач также будет выдавать вам нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля 2018 года началась Национальная кампания по выбору врача. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.


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