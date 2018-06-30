Трамп хочет вывести США из ВТО, - Axios

Трамп

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам Белого дома о своем желании вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом пишет издание Axios со ссылкой источники, знакомые с переговорами. Отмечается, что такой шаг привел бы глобальную торговлю к «дикому беспорядку». «Он [угрожал выйти из ВТО] сто раз. Это полностью подставляет нас как страну», — сказал источник из Белого дома.

Он также добавил, что Трамп часто использовал ненормативную лексику для описания отношений с ВТО. Отмечается, что Трамп говорил о том, что не знает, почему страна входит в ВТО, а также указывал на то, что организация была создана остальным миром, чтобы притеснить США. Некоторые помощники пытались объяснить Трампу, что, по их мнению, США преуспевают в ВТО, однако Трамп «остался равнодушен» к их аргументам. Ранее сообщалось, что ЕС откроет дело в ВТО против пошлин США.

Источник: УНИАН


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