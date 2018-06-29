В зоне ООС за сутки погибли четверо военнослужащих

Еще трое украинских военных получили ранения.

За прошедшие сутки, 28 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены минского договоренностями.РоSSийские оккупационные войска 28 раз прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 9 из которых - из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковское из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарск дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции у Светлодарска и Новозвановка. Вследствие огневых провокаций один наш защитник погиб и еще один ранен.

На Горловском направлении боевики активно применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие враждебного обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.

На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхньторецьке и Авдеевка. К сожалению, и здесь не обошлось без потерь. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.

На Мариупольском направлении враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяного, Лебединского, Гнутово, Новотроицкого и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.

В течение текущих суток боевики роSSийских оккупационных войск активности не проявляли.

По уточненным данным разведки, 9 боевиков роSSийских оккупационных войск уничтожено, 8 ранены.