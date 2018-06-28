В РоSSии открыли новое уголовное дело против историка Дмитриева

Ученого подозревают "в совершении насильственных действий сексуального характера".

В РоSSии открыли новое уголовное дело против историка Дмитриева
Юрий Дмитриев
Фото: colta.ru

Следственный комитет РоSSийской Федерации возбудил новое уголовное дело против руководителя карельского "Мемориала", историка и правозащитника Юрия Дмитриева.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Как сообщил представитель карельского управления СК Виталий Коновалов, историка подозревают "в совершении насильственных действий сексуального характера".

О задержании Дмитриева стало известно в среду вечером, но о причинах тогда не сообщалось.

Две недели назад Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по первому делу Дмитриева, которым он был признан невиновным в совершении развратных действий в отношении своей приемной дочери и изготовлении детской порнографии. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Напомним, Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по обвинению в производстве порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, совершении развратных действий без применения насилия, а позже еще предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Дмитриева обвиняли в том, что он фотографировал свою приемную дочь и хранил эти снимки у себя на компьютере. Сам историк утверждал, что делает это, чтобы следить за здоровьем девочки, которая была очень болезненным ребенком.

Во время суда приемная дочь Дмитриева Наташа была разлучена с отцом.

Больше года Дмитриев провел в СИЗО, потом его отпустили под домашний арест. Дело слушалось в закрытом режиме. 4 апреля Петрозаводский городской суд оправдал его по двум самым тяжелым статьям. По статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия" судья назначила наказание в два года и шесть месяцев ограничения свободы. Тогда экспертиза не нашла порнографии в снимках приемной дочери Дмитриева.

Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тыс. заключенных.

После вынесения оправдательного приговора Дмитриев получил премию Московской Хельсинкской группы за вклад в защиту прав человека и стал финалистом премии Бориса Немцова. Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты, писатели и музыканты.


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