В Московском горсуде объяснили причину отказа Денисовой в посещении Сущенко

Денисова сможет просить о встрече с Сущенко только после вступления в силу приговора.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с осужденным украинским журналистом Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу.

Об этом заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает Интерфакс. "Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - сказала Солопова агентству во вторник.

Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может быть разрешен на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу, пояснила она.

Солопова напомнила, что приговор обжалован Сущенко и его защитником и в законную силу не вступил.

Ранее Мосгорсуд отказал Денисовой, советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, а также двоим сотрудникам аппарата омбудсмена во встрече с Сущенко в СИЗО , поскольку в соответствующем обращении, которое было направлено в инстанцию, "заявители неправильно указали свои должности".

Во вторник Денисова заявила, что Мосгорсуд снова отказал ей во встрече с Сущенко. Такое решение, по ее словам, принял зампредседателя инстанции Дмитрий Фомин.