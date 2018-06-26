Судьи "старого" Верховного Суда обратились к Луценко по поводу ликвидации

Судьи сообщают о действиях по поводу ликвидации ВСУ.

Судьи "старого" Верховного Суда обратились к Луценко по поводу ликвидации
Фото: Макс Требухов

Исполняющий обязанности главы Верховного Суда Украины Василий Гуменюк сообщил Генеральному прокурору Юрию Луценко о совершении преступления в связи с ликвидацией ВСУ. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ВСУ.

Гуменюк настаивает на том, что изменениями в Конституцию по поводу судебной реформы Верховный Суд Украины был лишь переименован в Верховный Суд. О его реорганизации или ликвидации, или создании нового наивысшего суда в системе судоустройства Украины речи не шло.

"4 мая 2018 года в газете "Голос Украины" было опубликовано объявление… о том, что Верховный Суд Украины останавливает свою работу и ликвидируется согласно закону. По информации главного редактора газеты, основанием для этого стало письмо будто бы ликвидационной комиссии Верховного Суда Украины... с подписью исполняющего обязанности руководителя аппарата Верховного Суда Украины Сердюка В.В." - говорится в сообщении.

Гуменюк отмечает, что ликвидационная комиссия не создана, а Сердюк не является работником ВСУ и не состоит с судом в трудовых отношениях. Кроме того, на сайте Министерства юстиции было опубликовано сообщение о решении по поводу прекращения Верховного Суда Украины как юридического лица в результате ликвидации.

А 20 июня "без законных на то оснований ВККС приняла решение о переводе 12 судей Верховного Суда Украины на должности судей в апелляционные суды города Киева и Киевской области, которые ликвидированы указом Президента Украины".

"Приведенные данные свидетельствуют о том, что Совет судей Украины, ВККС, Государственная судебная администрация Украины и якобы исполняющий обязанности руководителя аппарата Верховного Суда Украины Сердюк В.В., который в трудовых отношениях с Верховным Судом Украины не находится, совершают действия по самовольному присвоению властных полномочий и звания должностного лица, подделывают документы и бланки, злоупотребляют властью и служебным положением, злоупотребляют полномочиями лица, предоставляющие публичные услуги, вмешиваются в любой форме в деятельность судьи (судей Верховного Суда Украины) с целью воспрепятствовать исполнению им (ими) служебных обязанностей ликвидации неконституционным способом Верховного Суда Украины как юридического лица публичного права с конституционным статусом", - говорится в сообщении.

Гуменюк просит Луценко внести изложенные данные в Единый реестр досудебных расследований.


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