Герман в суде над Януковичем заявила, что он не виновен

"Единственной его виной было, что не умел он разговаривать с людьми. Не умели донецкие понять, как важно слово"

Бывшая советница беглого экс-президента Виктора Януковича Анна Герман во вторник, 26 июня, пришла в Оболонский районный суд Киева для дачи показаний как свидетель защиты по уголовному производству о государственной измене Януковича.

Во время своего выступления она заявила, что Янукович не виновен и она не считает его изменником.

"Думаю, что справедливый суд оправдает Януковича! Потому что он только хорошего хотел для Украины. Вы спросите любого - тогда жилось лучше", - заявила она.

"Если этот [Оболонский] суд поддастся давлению и примет решение, что Янукович - государственный изменник, тогда он имеет право пойти в мировые суды, - а в мире есть справедливые суды, - и он добьется суда. Но он должен предстать перед этим судом", - заявила Герман.

Бывший депутат сообщила, что Янукович также может добиться признания незаконным решения Верховной Рады о его отстранении с должности, так как в момент голосования он находился на территории Украины.

"Когда поставили на голосование этот законопроект, я позвонила Виктору Федоровичу. Поскольку накануне вечером он мне звонил из вертолета и говорил: "Аня, я выезжаю на восток Украины, я хочу объездить восток Украины и пообщаться с людьми, я хочу успокоить людей". Зная, что он в Харькове, я набрала его, это было утро, он был в это время в отеле. Это было утро того дня, когда в Раде происходило это голосование... Я говорю - вы знаете, что в Верховной Раде сейчас поставили вопрос о том, что вы покинули страны? А он говорит: "Как?". Когда было что-то неожиданное, он переходил на русский язык, даже со мной, хотя со мной он говорил по-украински. Он говорит: "Ань, ну как, я же в Харькове! Ты им скажи, что нельзя это голосовать!", - рассказала Герман.

Бывший депутат согласна, что этот проект голосовать нельзя было. Он считает, что "придет время и это даст возможность Януковичу сказать: я до сих пор легитимный".

Комментируя отказ Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом , который спровоцировал массовые протесты и в конечном итоге привел к его бегству из страны, Герман сказала, что ее шеф пытался таким образом выторговать у ЕС лучшие условия.

"Время показало, что Янукович был прав. Единственное, что он не умел и не мог пояснить людям этого. Виктор Федерович не был хорошим спикером, мы это знаем. Как менеджер он был очень хорош, он знал экономику, но ему сложно давалось разговаривать с людьми. Если бы он вовремя, не в последний момент, а скажем за полгода, подготовил общественное мнение, убедил людей, что нужно подождать и выторговать лучшие условия, а потом подписать, я думаю, что той катастрофы, которая произошла в Украине, не случилось бы. Единственной его виной здесь было, что не умел он разговаривать с людьми. Не умели донецкие понять, как важно слово", - заявила Герман.

Она заявила, что не видела письма к Владимиру Путину с просьбой ввести войска и не верит, что оно было возможным.

"Я не видела этого письма. Когда-то я читала в прессе, что такое письмо было. Это было сразу после того, как появилась в прессе информация о письме. И я давала как народный депутат свои комментарии. Я говорила, что я не верю, что президент Украины может призвать войска другого государства в свое государство. Но если он так сделал, то я его поддержать в этом не могу. Я остаюсь на тех же позициях", - сказала Герман.