Балух написал письмо Порошенко

"Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитского плена борется вся Украина".

Балух написал письмо Порошенко
Владимир Балух
Фото: facebook.com/crimeahrg

Владимир Балух, который 98-й день голодает в СИЗО Симферополя, написал письмо Петру Порошенко. Письмо датируется 22 июнем, его скан обнародовал заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Уважаемый господин Президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитского плена борется вся Украина", - написал Балух.

В письме он пишет об агрессии РоSSии против Украины и надеется, что Украина не будет отвечать таким же образом. Владимир Балух также описал, как праздновали День РоSSии в СИЗО Симферополя.

"Показательно, что 12 июня - день, на который кремль с недавних пор назначил "день расеи", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и не единичные арестанты пели украинский гимн ... Это истинная правда из уст очевидца событий, которым я невольно стал и не расслышал при этом ни одного одобрительного возгласа в честь "виновницы торжества", - написал он.

Балух также выразил уверенность, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно вести хозяйство на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса намного быстрее, чем на это надеется кремлевская клика и факт взятия ими в заложники граждан другого государства еще сыграет в этом не последнюю роль", - пишет Балух.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух 22 июня принял решение усилить голодовку. Украинец отказался от сухарей и перешел на воду.


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