Освобожденному из плена боевиков ученому Козловскому возобновили выплату пенсии
Пенсионный фонд провел перерасчет и насчитал доплату.
Пенсионный фонд возобновил выплату пенсии ученому - религиоведу Игорю Козловскому, освобожденному из плена боевиков "ДНР".
Об этом сообщает "Громадське радіо".
Пенсионный фонд уведомил, что 22 июня возобновил выплату пенсии Козловскому. Ученому перечислили пенсию за май и июнь. Кроме того, Пенсионный фонд провел перерасчет и насчитал доплату к пенсии.
Как саообщалось, Козловскому не выплачивали пенсию в течение двух месяцев. Случилось это после того, как ученый съездил в Европу, где выступал перед европарламентариями, рассказывая о ситуации на Донбассе.
"Мне сказали, что действительно прекратили выплаты на том основании, что я пересекал границу Украины. Сказали: «Нам пришла информация от Службы безопасности Украины, вы пересекали границу. Согласно постановлению Кабмина, всем внутренним переселенцам, которые пересекают наши границы, прекращается пенсия", - рассказал Козловский.
Напомним, о том, что Козловскому перестали выплачивать пенсию, стало известно на заседании парламента. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко уведомила об этом президента и премьера, а во время часа вопросов к правительству предложила облегчить процедуру верификации переселенцев, чтобы такие ситуации больше не повторялись.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать этот вопрос.
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22.06.2018 14:49