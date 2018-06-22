Освобожденному из плена боевиков ученому Козловскому возобновили выплату пенсии

Пенсионный фонд провел перерасчет и насчитал доплату.

Освобожденному из плена боевиков ученому Козловскому возобновили выплату пенсии
Фото: Макс Требухов

Пенсионный фонд возобновил выплату пенсии ученому - религиоведу Игорю Козловскому, освобожденному из плена боевиков "ДНР".

Об этом сообщает "Громадське радіо".

Пенсионный фонд уведомил, что 22 июня возобновил выплату пенсии Козловскому. Ученому перечислили пенсию за май и июнь. Кроме того, Пенсионный фонд провел перерасчет и насчитал доплату к пенсии.

Как саообщалось, Козловскому не выплачивали пенсию в течение двух месяцев. Случилось это после того, как ученый съездил в Европу, где выступал перед европарламентариями, рассказывая о ситуации на Донбассе.

"Мне сказали, что действительно прекратили выплаты на том основании, что я пересекал границу Украины. Сказали: «Нам пришла информация от Службы безопасности Украины, вы пересекали границу. Согласно постановлению Кабмина, всем внутренним переселенцам, которые пересекают наши границы, прекращается пенсия", - рассказал Козловский.

Напомним, о том, что Козловскому перестали выплачивать пенсию, стало известно на заседании парламента. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко уведомила об этом президента и премьера, а во время часа вопросов к правительству предложила облегчить процедуру верификации переселенцев, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать этот вопрос.


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