Требовали разведданные: СБУ вытащила из плена оккупантов ребенка военнослужащей ВСУ

СБУ. Фото: скриншот Youtube-видео

В Службе безопасности рассказали о том, как освободили из плена ребенка женщины, которая служит в ВСУ.

Служба безопасности Украины провела специальную операцию по освобождению ребенка из плена роSSийских оккупантов. Это случилось на территории Черниговской области, когда регион был захвачен роSSийской армией. Об это рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Как оказалось, с начала войны мама-контрактница ВСУ отправила подростка в одно из сел на Черниговщине к родственникам. Однако вскоре село оказалось под временной оккупацией россиян, связь с сыном женщина потеряла.

сбу

"Через несколько дней на телефон матери поступил звонок из неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона", - рассказал Дехтяренко.

По его словам, женщина обратилась в Службу безопасности с просьбой помочь освободить ребенка из плена оккупантов. В ответ контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"
Блок рекламы


Похожие новости
Почти 29 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка по потерям врагаПочти 29 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка по потерям врага
Попытка зайти окажется адом для оккупантов, Украина укрепляет границы с Беларусью: что известноПопытка зайти окажется адом для оккупантов, Украина укрепляет границы с Беларусью: что известно
РоSSия начала признавать свои потери на острове Змеиный. Убитых оккупантов даже начали хоронитьРоSSия начала признавать свои потери на острове Змеиный. Убитых оккупантов даже начали хоронить
232 ребенка погибли от рук роSSийских оккупантов в Украине — Офис генпрокурора232 ребенка погибли от рук роSSийских оккупантов в Украине — Офис генпрокурора
ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец: "За это время мы как раз и..."ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец: "За это время мы как раз и..."
485 оккупантов отправились к Кобзону: появилось видео с места разгрома оккупантов на Северском Донце
Войска РФ убили 231 ребенка в Украине — Офис генпрокурораВойска РФ убили 231 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
В Луганской области взорвали мост, чтобы замедлить наступление оккупантов на СеверодонецкВ Луганской области взорвали мост, чтобы замедлить наступление оккупантов на Северодонецк
"А-а-а, дергай!": истребитель оккупантов "долетался" в украинском небе, о чем кричал пилот"А-а-а, дергай!": истребитель оккупантов "долетался" в украинском небе, о чем кричал пилот
РоSSия разрушила здание в Бахмуте. Спасатели достали тело двухлетнего ребенкаРоSSия разрушила здание в Бахмуте. Спасатели достали тело двухлетнего ребенка
Последние новости
Подгружаем последние новости