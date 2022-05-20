Требовали разведданные: СБУ вытащила из плена оккупантов ребенка военнослужащей ВСУ

В Службе безопасности рассказали о том, как освободили из плена ребенка женщины, которая служит в ВСУ.

Служба безопасности Украины провела специальную операцию по освобождению ребенка из плена роSSийских оккупантов. Это случилось на территории Черниговской области, когда регион был захвачен роSSийской армией. Об это рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Как оказалось, с начала войны мама-контрактница ВСУ отправила подростка в одно из сел на Черниговщине к родственникам. Однако вскоре село оказалось под временной оккупацией россиян, связь с сыном женщина потеряла.

"Через несколько дней на телефон матери поступил звонок из неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона", - рассказал Дехтяренко.

По его словам, женщина обратилась в Службу безопасности с просьбой помочь освободить ребенка из плена оккупантов. В ответ контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.