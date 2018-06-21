В МинВОТ сообщили о повреждениях Юго-Донбасского водопровода из-за обстрелов тяжелым оружием

Существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн мирного населения.

Возле Ясиноватой на временно оккупированной территории Донецкой области зафиксировано повреждение Южно-Донбасского водовода, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"В частности, на спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 тысяч квадратных метров (по состоянию на 09.04.2018) в районе Ясиноватской развязки (1400 м от Донецкой фильтровальной станции). Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода", - говорится в сообщении.

Фото: mtot.gov.ua

В МинВОТ предполагают, что повреждения Юго-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны Авдеевки Донецкой области возникли вследствие применения тяжелого вооружения. На спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительное водоизлияние, которого не было в 2016 году.

Фото: mtot.gov.ua

"Это в свою очередь негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных (г. Докучаевск), так и на подконтрольных Украине территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое). Вследствие значительной утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 млн мирного населения", - подчеркивают в министерстве.

Ранее в июне в Авдеевке объявляли чрезвычайную ситуацию из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.


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