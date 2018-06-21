Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах
На русском училась треть студентов.
Высший законодательный орган власти в Латвии - однопалатный Сейм - принял в четверг, 21 июня, в окончательном чтении законодательные поправки, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.
С 1 января 2019 года прием на такие программы будет закрыт, передает Немецкая волна.
В министерстве образования и науки подчеркивают, что поскольку государство регулирует критерии аккредитации для этих учебных заведений, оно вправе устанавливать и языки обучения.
Изменения, в частности, увязаны с принятым в этом году законом об образовании, предполагающим постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. К 2021 году переход на государственный язык в средних школах должен завершиться.
В государственных вузах, согласно закону об образовании от 1999 года, обучение ведется только на латышском (за исключением ряда языковых и культурных программ, где допустимо преподавание на одном из языков ЕС).
Согласно данным Минобрнауки, в 2017 году в частных вузах страны учились почти 15,5 тыс. человек, причем 34 процента из них - на русском.
Доля русских в Латвии в минувшем году составляла 25,4 процента населения страны.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.06.2018 20:47