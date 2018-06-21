Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах

На русском училась треть студентов.

Высший законодательный орган власти в Латвии - однопалатный Сейм - принял в четверг, 21 июня, в окончательном чтении законодательные поправки, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

С 1 января 2019 года прием на такие программы будет закрыт, передает Немецкая волна.

В министерстве образования и науки подчеркивают, что поскольку государство регулирует критерии аккредитации для этих учебных заведений, оно вправе устанавливать и языки обучения.

Изменения, в частности, увязаны с принятым в этом году законом об образовании, предполагающим постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. К 2021 году переход на государственный язык в средних школах должен завершиться.

В государственных вузах, согласно закону об образовании от 1999 года, обучение ведется только на латышском (за исключением ряда языковых и культурных программ, где допустимо преподавание на одном из языков ЕС).

Согласно данным Минобрнауки, в 2017 году в частных вузах страны учились почти 15,5 тыс. человек, причем 34 процента из них - на русском.

Доля русских в Латвии в минувшем году составляла 25,4 процента населения страны.