Премьер-министр Новой Зеландии стала мамой
Это первый ребенок 37-летней Джасинды Ардерн.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила первенца - девочку весом 3,31 кг. Об этом она сама написала в Инстаграмме.
Welcome to our village wee one. Feeling very lucky to have a healthy baby girl that arrived at 4.45pm weighing 3.31kg (7.3lb) Thank you so much for your best wishes and your kindness. We're all doing really well thanks to the wonderful team at Auckland City Hospital.
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Jacinda Ardern(@jacindaardern)
Ардерн стала второй в истории выбранным лидером правительства страны, которая родила ребенка в этой должности. Первой была Беназир Бхутто в 1990 году она родила дочь, будучи премьером Пакистана.
37-летняя политик передала свои обязанности своему заместителю, Уинстону Петерсу, и взяла шесть недель декретного отпуска.
О беременности премьера, выбранной в октябре прошлого года, стало известно в январе.
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