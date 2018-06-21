Премьер-министр Новой Зеландии стала мамой

Это первый ребенок 37-летней Джасинды Ардерн.

Премьер-министр Новой Зеландии стала мамой
Фото: instagram/jacindaardern

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила первенца - девочку весом 3,31 кг. Об этом она сама написала в Инстаграмме.

"Большое вам спасибо за ваши наилучшие пожелания и вашу доброту. У нас все хорошо", - отметила Ардерн.

Ардерн стала второй в истории выбранным лидером правительства страны, которая родила ребенка в этой должности. Первой была Беназир Бхутто в 1990 году она родила дочь, будучи премьером Пакистана.

37-летняя политик передала свои обязанности своему заместителю, Уинстону Петерсу, и взяла шесть недель декретного отпуска.

О беременности премьера, выбранной в октябре прошлого года, стало известно в январе.


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