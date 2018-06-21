Прошедший через плен "ДНР" религиовед Козловский лишился пенсии как переселенец

Основанием стало то, что ученый выезжал за границу.

Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсию освобожденному из плена группировки "ДНР" ученому-религиоведу Игорю Козловскому.

Данную информацию озвучили координатор "Донбасс-SOS" Ольга Гвоздева и народный депутат Алексей Рябчин, сообщают Новости Донбасса.По их словам, основанием для прекращения выплаты пенсий переселенцу Игорю Козловскому стало то, что он выезжал за границу. Ученый действительно ездил в разные страны, где общался с журналистами и политиками как свидетель военного конфликта на Донбассе.

Ранее Козловский рассказал прессе, что сейчас много путешествует и встречается с разными людьми. Он сообщил, что в Чехии встречался с президентом Милошем Земаном, был в Лондоне, в Брюсселе выступал в Европарламенте.

По данным Рябчина, сейчас Козловский проходит процедуру обновления выплат, "однако это не исключает того, что после следующей поездки за границу ситуация не повторится".

Гвоздева отметила, что на данный момент около 600 тысяч переселенцев не получают пенсию - им прекратили выплаты. Среди них есть такие, которые не выезжали за пределы страны и не пересекали линию разграничения, однако все равно пострадали от неправомерного прекращения выплат.

Причиной прекращения выплат может быть отсутствие переселенца дома во время проведения проверки органом социальной защиты населения его фактического проживания или отмены справки ВПЛ из-за получения информации от государственных органов о его выезде за границу, на временно неподконтрольную территорию Украины на срок более 60 дней.