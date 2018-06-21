В Раде одобрили переименование двух областей

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Комитет ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Об этом в Facebook сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВР поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую, а Кировоградскую — в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить», — написал он.

Как известно, соответствующие законопроекты о переименованиях зарегистрированы в ВР весной этого года.


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