Военные задержали офицера ВСУ, который перешел на сторону "ЛНР"

Алексей Бидусенко дезертировал год назад.

Украинские военнослужащие задержали бывшего офицера Вооруженных сил Украины, который в 2017 году перешел на сторону боевиков "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады."В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону роSSийских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Утверждается, что Бидусенко передали правоохранительным органам. После окончания следственных действий он предстанет перед судом.

Напомним, прокуратура возбудила 8,4 тыс. дел в связи с дезертирством в 2014-2018 годах.


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