Денисова через адвоката передала Сенцову письмо от Порошенко

Динзе ночью вылетает в Лабитнанги.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова передала адвокату осужденного в РоSSии "за терроризм" украинского режиссера Олега Сенцова письмо от президента Украины Петра Порошенко и первого заместителя председателя Рады Ирины Геращенко.

Денисова сообщила, что вечером в среду, 20 июня, она встретилась с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью вылетает в Лабитнанги, чтобы посетить Сенцова в колонии "Белый медведь".

Фото: www.facebook.com/denisovaombudsman

Адвокат рассказал омбудсмену, что виделся с Сенцовым две недели назад и не знает, каково состояние его здоровья на данный момент.

"По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет", - написала Денисова в фейсбуке.

Адвокат пообещал созвониться с Денисовой после встречи с Сенцовым и рассказать о его самочувствии.

Ранее сегодня Денисова попросила роSSийского омбудсмена иниицировать помилование Сенцова. Посетить украинских политзаключенным в РоSSии Денисовой пока не удалось.