Порошенко и глава МИД Латвии обсудили размещение миротворцев ООН на Донбассе

Стороны также сверили позиции в преддверии саммита Украина - ЕС.

Президент Петр Порошенко принял министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса. В ходе встречи были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, информирует пресс-служба президента.

Глава Украинского государства выразил благодарность Латвии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь латвийской стороны в противодействии роSSийской агрессии, а также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма.

Также Петр Порошенко высоко оценил последовательную позицию Латвии о необходимости продолжения Европейским Союзом санкций против РоSSии до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент Украины сообщил главе МИД Латвии о ситуации на Донбассе, в частности продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков.

"Стороны также сверили позиции в преддверии саммита Украина - ЕС и мероприятий в рамках июльского саммита НАТО в Брюсселе. Глава государства поблагодарил латвийскую сторону за активную поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельное внимание было уделено решительному противодействию роSSийскому вмешательству в демократические избирательные процессы в Украине и странах ЕС ", - говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии отметил важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из роSSийских тюрем.