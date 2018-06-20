Порошенко и глава МИД Латвии обсудили размещение миротворцев ООН на Донбассе
Стороны также сверили позиции в преддверии саммита Украина - ЕС.
Президент Петр Порошенко принял министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса. В ходе встречи были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, информирует пресс-служба президента.
Глава Украинского государства выразил благодарность Латвии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь латвийской стороны в противодействии роSSийской агрессии, а также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма.
Также Петр Порошенко высоко оценил последовательную позицию Латвии о необходимости продолжения Европейским Союзом санкций против РоSSии до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.
Президент Украины сообщил главе МИД Латвии о ситуации на Донбассе, в частности продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков.
"Стороны также сверили позиции в преддверии саммита Украина - ЕС и мероприятий в рамках июльского саммита НАТО в Брюсселе. Глава государства поблагодарил латвийскую сторону за активную поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельное внимание было уделено решительному противодействию роSSийскому вмешательству в демократические избирательные процессы в Украине и странах ЕС", - говорится в сообщении.
Глава внешнеполитического ведомства Латвии отметил важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из роSSийских тюрем.
Накануне президент Петр Порошенко обсудил с генсеком ООН освобождение украинских политузников.
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