В Харькове неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в горсовете

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Утром 20 июня неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в здании Харьковского городского совета.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент NewsRoom.

Сегодня перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии.

«А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют», — прокомментировал действия неизвестных градоначальник.


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