Жебривский прокомментировал нарушение закона при назначении его в НАБУ

Жебривский считает, что он соответствует критериям должности аудитора.

Новоназначенный аудитор НАБУ по квоте президента, экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский считает, что опыт его работы соответствует требованиям к должности аудитора НАБУ.

"Следователем работал, в прокуратуре работал, а в судах за рубежом и в международных организациях не работал. Забыл 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ ", - так Жебривский ответил на просьбу прокомментировать наличие у него опыта работы в правоохранительных органах или судах за рубежом или в международных организациях.

На замечание о том, что его опыт работы не является достаточным и не соответствует требованиям к аудитору, указанным в статье 26 Закона о НАБУ, Жебривский кратко ответил: "Не понял. Следователь, прокурор, ОБСЕ ". После чего предложил корреспонденту LB.ua "посоветоваться с юристами".

Напомним, согласно статье 26 закона про НАБУ аудитор должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях.

В ЦПК ранее заявили, что назначение Жебривского может быть обжаловано в суде.