КСУ признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности

Отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает права и свободы депутатов.

КСУ признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности
Фото: Макс Требухов

Конституционный Суд признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности c 1 января 2020 года.

Об этом говорится в заключении суда от 19 июня.

КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о конституционности законопроекта №7203, вносящем изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Судьей-докладчиком по данному вопросу был Александр Тупицкий.

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Конституционный Суд признал, что законопроект Порошенко соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

"В то же время Конституционный Суд Украины обращает внимание, что принимая решения об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины", - сказано в решении суда.

КС подчеркивает, что неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

Напомним, 6 июня Конституционный Суд признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

В 2015 году Рада уже направляла законопроект (№1776) об отмене депутатской неприкосновенности в Конституционный суд и даже получила позитивный вывод спустя четыре месяца. Но этот законопроект не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей, который также был включен в его содержание, был разрешен в ходе судебной реформы. Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

19 октября 2017 года Рада просила КС оценить конституционность законопроекта 158 депутатов об отмене депутатской неприкосновенности, а также законопроекта президента Петра Порошенко, которым предлагается отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.


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