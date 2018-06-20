Житель Луганской области получил травмы ног, подорвавшись на "растяжке"

Ему оказывают экстренную медпомощь.

В Луганской области мирный житель получил травмы ног, подорвавшись на "растяжке", установленной боевиками.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз в Фейсбуке.

"Сегодня утром стало известно, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящихся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на вражеской растяжке подорвался мирный житель", - говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчина получил осколочные травмы ног. Пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывают экстренную медпомощь.

"С начала года это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей области. Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили троих земляков-военнослужащих. Это горькая цена нашей борьбы за свободу и целостность Украины", - добавил Гарбуз.

Напомним, после двух недель спецоперации украинские военнослужащие заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок в Луганской области.