Комитет свободы слова не поддержал идею Вилкула запретить пропаганду однополых отношений

Депутат предлагал ввести штрафы от 1700 до 51000 гривен.

Комитет свободы слова не поддержал идею Вилкула запретить пропаганду однополых отношений
Фото: detector.media

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики не поддержал законопроект Александра Вилкула о запрете пропаганды однополых сексуальных отношений, пишет "Детектор медиа"

20 июня профильный комитет рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект № 8442 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты общественной морали и традиционных семейных ценностей». Решение принято почти единогласно, воздержался только член комитета Юрий Павленко, который вместе с Александром Вилкулом входит в «Оппозиционного блока».

Напомним, Александар Вилкул предложил ввести административную и уголовную ответственность за пропаганду однополых сексуальных отношений, а также запретить средствам массовой информации и теле- и радиовещателей пропагандировать однополые сексуальные отношения, а издателям - распространять продукцию порнографического характера и пропагандирующую однополые сексуальные отношения. За «направленную на ребенка пропаганду однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное развитие ребенка», физические лица будут вынуждены заплатить до 1700 гривен штрафа (100 необлагаемых минимумов доходов граждан), юридические - от 8500 до 17000 гривен (500-1000 необлагаемых минимумов), а служебные или должностные лица - от 25500 до 51000 гривен (1500-3000 необлагаемых минимумов) .


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