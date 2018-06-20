Комитет свободы слова не поддержал идею Вилкула запретить пропаганду однополых отношений

Депутат предлагал ввести штрафы от 1700 до 51000 гривен.

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики не поддержал законопроект Александра Вилкула о запрете пропаганды однополых сексуальных отношений, пишет "Детектор медиа"

20 июня профильный комитет рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект № 8442 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты общественной морали и традиционных семейных ценностей». Решение принято почти единогласно, воздержался только член комитета Юрий Павленко, который вместе с Александром Вилкулом входит в «Оппозиционного блока».

Напомним, Александар Вилкул предложил ввести административную и уголовную ответственность за пропаганду однополых сексуальных отношений, а также запретить средствам массовой информации и теле- и радиовещателей пропагандировать однополые сексуальные отношения, а издателям - распространять продукцию порнографического характера и пропагандирующую однополые сексуальные отношения. За «направленную на ребенка пропаганду однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное развитие ребенка», физические лица будут вынуждены заплатить до 1700 гривен штрафа (100 необлагаемых минимумов доходов граждан), юридические - от 8500 до 17000 гривен (500-1000 необлагаемых минимумов), а служебные или должностные лица - от 25500 до 51000 гривен (1500-3000 необлагаемых минимумов) .