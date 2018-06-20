Грибаускайте: со стороны Москвы существует не только военная угроза

Президент Литвы предостерегла Запад от наивности в отношении РоSSии

Президент Литвы Даля Грибаускайте cчитает, что со стороны РоSSии существует большая опасность военного вторжения, если Вильнюс не будет постоянно готов к обороне.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Spiegel Online, передает Deutsche Welle.

"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не будет нападать на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически, сердцем и душой", - подчеркнула Грибаускайте.

Она отметила, что роSSийские войска, сосредоточенные на границах стран Балтии и Польши , "в 10 раз превосходят находящиеся там силы НАТО". Однако, по ее словам, молодое поколение литовцев готово защищать свою страну от любого противника. По мнению Грибаускайте, было большой ошибкой, что этого не случилось в 1940 году, когда Красная армия оккупировала страну.

Президент считает, что западные государства слишком наивны в оценке РоSSии.

"Только когда на них нападают, и они замечают, что РоSSия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - заявила Грибаускайте, отметив, что президент РФ Владимир Путин "говорит одно, а делает другое". Президент Литвы также указала на тесную взаимосвязь поставок энергоносителей и политики. По ее мнению, если Европа из-за "Северного потока-2" сделает себя зависимой от РоSSии, то это даст Путину действенный инструмент для проведения своей политики. Сама Литва освобождается от энергетической зависимости от РоSSии путем закупок сжиженного газа из США .

Напомним, ранее Грибаускайте назвала размещенные в Калининграде роSSийские "Искандеры" угрозой для половины Европы.