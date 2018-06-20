Грибаускайте: со стороны Москвы существует не только военная угроза

Президент Литвы предостерегла Запад от наивности в отношении РоSSии

Грибаускайте: со стороны Москвы существует не только военная угроза
Фото: http://bb.lv

Президент Литвы Даля Грибаускайте cчитает, что со стороны РоSSии существует большая опасность военного вторжения, если Вильнюс не будет постоянно готов к обороне.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Spiegel Online, передает Deutsche Welle.

"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не будет нападать на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически, сердцем и душой", - подчеркнула Грибаускайте.

Она отметила, что роSSийские войска, сосредоточенные на границах стран Балтии и Польши, "в 10 раз превосходят находящиеся там силы НАТО". Однако, по ее словам, молодое поколение литовцев готово защищать свою страну от любого противника. По мнению Грибаускайте, было большой ошибкой, что этого не случилось в 1940 году, когда Красная армия оккупировала страну.

Президент считает, что западные государства слишком наивны в оценке РоSSии.

"Только когда на них нападают, и они замечают, что РоSSия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - заявила Грибаускайте, отметив, что президент РФ Владимир Путин "говорит одно, а делает другое". Президент Литвы также указала на тесную взаимосвязь поставок энергоносителей и политики. По ее мнению, если Европа из-за "Северного потока-2" сделает себя зависимой от РоSSии, то это даст Путину действенный инструмент для проведения своей политики. Сама Литва освобождается от энергетической зависимости от РоSSии путем закупок сжиженного газа из США.

Напомним, ранее Грибаускайте назвала размещенные в Калининграде роSSийские "Искандеры" угрозой для половины Европы.


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