?Евросоюз готовится повысить стоимость шенгенских виз до 80 евро

В дальнейшем цену визы предлагают пересматривать раз в три года.

Послы стран Евросоюза 19 июня от имени Совета ЕС одобрили мандат на переговоры с Европарламента по поводу изменений в визовый кодекс. Об этом сообщается на сайте Совета.

Среди предполагаемых изменений - подорожание виз до 80 евро с нынешних 60 евро. В марте такие изменения анонсировала Еврокомиссия.

В дальнейшем цену визы предлагают пересматривать раз в три года. Нынешняя держится с 2007 года.

Также Советом ЕС предлагает разрешить подавать заявки на получение виз в срок не ранее 6 месяцев и не позднее 15 дней; разрешить заполнять и подписывать заявки на визу полностью в электронной форме; более точно определить, какая страна имеет рассматривать заявку на посещение нескольких стран; ввести согласованный подход к выдаче многократных виз на 1-5 лет для регулярных путешественников с хорошей визовой историей.