Евросоюз готовится повысить стоимость шенгенских виз до 80 евро
В дальнейшем цену визы предлагают пересматривать раз в три года.
Послы стран Евросоюза 19 июня от имени Совета ЕС одобрили мандат на переговоры с Европарламента по поводу изменений в визовый кодекс. Об этом сообщается на сайте Совета.
Среди предполагаемых изменений - подорожание виз до 80 евро с нынешних 60 евро. В марте такие изменения анонсировала Еврокомиссия.
В дальнейшем цену визы предлагают пересматривать раз в три года. Нынешняя держится с 2007 года.
Также Советом ЕС предлагает разрешить подавать заявки на получение виз в срок не ранее 6 месяцев и не позднее 15 дней; разрешить заполнять и подписывать заявки на визу полностью в электронной форме; более точно определить, какая страна имеет рассматривать заявку на посещение нескольких стран; ввести согласованный подход к выдаче многократных виз на 1-5 лет для регулярных путешественников с хорошей визовой историей.
Напомним, что с 11 июня 2017 года граждане Украины могут ездить в Евросоюз без виз. Для этого необходимо оформить биометрический загранпаспорт. Старые паспорта также действуют, но путешествовать по ним можно только при наличии визы.
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