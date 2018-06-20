НАБУ открыло дело в отношении Александра Вилкула

Александр Вилкул

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларировании недостоверной информации депутатом Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Александром Вилкулом.

Об этом свидетельствует одно из решений Соломенского райсуда Киева, передает издание «Слово и Дело». В частности, в НАБУ установили, что парламентарий в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области, принадлежащих его тещи Марии Кондратюк. Указано, что данная недвижимость в декабре 2006 года после приобретения была передана в ипотеку Альфа-Банка на сумму 900 тысяч долларов. Детектив также отметил, что Кондратюк зарегистрирована не в Козине. К тому же Кондратюк получает доходы от ООО «Метинвест Холдинг» и является основательницей криворожского ООО «Редакция газеты «Пульс Новости, факты, комментарии».

То есть, характер выполняемой работы и образ жизни не указывают на ее фактическое проживание в указанном доме. При этом нардеп в декларациях за 2015-2016 годы указывал недвижимое имущество в Днепре и Кривом Роге. В Киеве он декларировал только пользование номером площадью 25,8 кв. м в отеле «Национальный». Детективы считают, что Вилкул мог проживать в доме в Козине и не декларировать его. В связи с этим НАБУ просило суд предоставить доступ к документам Альфа-Банка, а именно к указанному выше ипотечному договору и связанным с ним документам. Суд удовлетворил ходатайство. Издание также отмечает, что в декларации за 2017 год у Вилкула исчез ряд объектов недвижимости и появилась столичная квартира тещи, которую он якобы арендует.

Источник: RBC.ua


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