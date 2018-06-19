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Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ Указ вступает в силу со дня опубликования. Фото: president.gov.ua Президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Соответствующий указ №169 президент подписал 19 июня. "Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Напомним, 13 июня Порошенко уволил подавшего в отставку по собственному желанию донецкого губернатора Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого.

LB.ua

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