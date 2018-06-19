Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Соответствующий указ №169 президент подписал 19 июня.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 13 июня Порошенко уволил подавшего в отставку по собственному желанию донецкого губернатора Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого.


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