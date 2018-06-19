Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.
Соответствующий указ №169 президент подписал 19 июня.
"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 13 июня Порошенко уволил подавшего в отставку по собственному желанию донецкого губернатора Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.06.2018 18:37