У одесской полиции забрали дело о нападении на Стерненко

Покушение будет расследовать Главное следственное управление Нацполиции.

Уголовное производство по факту покушения на активиста Сергея Стерненко забрали у одесской полиции и передали Главному следственному управлению Нацполиции.

Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, решение принято "в связи с поступлением в ГПУ многочисленных обращений в интересах Стерненко, в том числе от народных депутатов Украины, с целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой Украины".

Сарган добавила, что пока в деле никому не сообщали о подозрении.

Напомним, 24 мая в Одессе во время драки на улице Стерненко смертельно ранил человека ножом.

По словам активиста, на него напали два человека, но он сумел отбиться. Один из нападавших сбежал и позже был задержан полицией, а второму Стерненко распорол живот ножом, ранение оказалось смертельным.

Сам Стерненко отделался резаной раной руки и сотрясением мозга. Происшествие квалифицировано по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Спустя неделю после инцидента Стерненко покинул Одессу для лечения в Киеве . 18 июня он сообщил, что возвращается в Одессу по вызову следователя.

Это уже третье нападение на Стерненко за последнее время. Активист подозревает, что полиция покрывает нападавших.