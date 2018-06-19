Адвокаты бесплатной правовой помощи помогли оправдать 2300 человек

Всего услугами бесплатных адвокатов воспользовались около 2 млн человек.

Адвокаты бесплатной правовой помощи помогли оправдать 2300 человек
Фото: Politeka

При поддержке адвокатов бесплатной правовой помощи (БПД) 2300 граждан Украины были оправданы в судах. Об этом сообщил Twitter министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Для меня очень важная цифра, которая отвечает на вопрос, нужно было внедрение системы бесплатной правовой помощи. 2300 украинских граждан были оправданы по делам, где их представляли адвокаты БПД. Это 2300 жизней, которые не были сломаны правоохранительной системой", - отметил Петренко.

Для мене є дуже важливою цифра, яка відповідає на питання, чи потрібно було впровадження системи безоплатної правової допомоги.

2300 українських громадян були виправдані у справах, де їх представляли адвокати БПД. Це 2300 життів, які не були зламані правоохоронною системою. pic.twitter.com/Hz1NnlG8TW

— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 19 июня 2018 г.

Согласно статистике минюста, бесплатную правовую помощь за последние 5 лет получили более 2 млн украинцев. Всего в Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи.

Напомним, ранее Министерство юстиции заявило, что не разрабатывало и не подавало на рассмотрение никаких проектов нормативных актов по легализации однополых браков.


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