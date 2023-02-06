Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії сягнула майже 2300 осіб
Число жертв зросло на території обох держав.
Станом на 16:00 внаслідок потужних землетрусів, які в понеділок сколихнули південно-східні райони Туреччини, що межують із Сирією, у обох країнах загинули майже 2300 людей. Про це пише
За даними глави Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини Орхана Татара, на території цієї держави кількість загиблих зросла до 1498 людини. Також щонайменше 7634 жителі отримали порнення, інформує
Загалом спеціалісти зафіксували 120 підземних поштовхів на турецькій території, внаслідок чого лише там було зруйновано 2834 будівлі.
Водночас, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я та рятувальників, у Сирії число жертв становить уже, як мінімум, 783. Крім того, наслідок підземних поштовхів було поранено щонайменше 2284 людини.