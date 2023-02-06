Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії сягнула майже 2300 осіб

Станом на 16:00 внаслідок потужних землетрусів, які в понеділок сколихнули південно-східні райони Туреччини, що межують із Сирією, у обох країнах загинули майже 2300 людей. Про це пише Al Jazeera із посиланням на місцеві служби.

За даними глави Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини Орхана Татара, на території цієї держави кількість загиблих зросла до 1498 людини. Також щонайменше 7634 жителі отримали порнення, інформує ZN.ua .

Загалом спеціалісти зафіксували 120 підземних поштовхів на турецькій території, внаслідок чого лише там було зруйновано 2834 будівлі.

Водночас, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я та рятувальників, у Сирії число жертв становить уже, як мінімум, 783. Крім того, наслідок підземних поштовхів було поранено щонайменше 2284 людини.