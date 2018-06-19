Раде предлагают запретить людям публично проявлять сексуальную ориентацию

Верховной Раде предложили законодательно запретить проявление любых видов сексуальной ориентации на публике.

Соответствующий законопроект № 8489 зарегистрировал нардеп от БПП Олег Барна, передает 112.ua .

Официально текст законопроекта до сих пор не опубликовали.

Однако, согласно пояснительной записке, которую нардеп опубликовал на своей странице в Facebook, в последнее время происходит «моральное разложение общества», поэтому необходимо запретить марши, парады или фестивали, «направленные на пропаганду любого вида сексуальной ориентации человека». Нардеп предлагает оставить вне закона производство и оборот продукции, которая свидетельствует об ориентации человека.

Если законопроект примут, у СМИ не будет права публиковать данные о сексуальной ориентации человека.

Вместе с тем, остается возможность проводить любые из запрещенных документом мероприятий «в частных закрытых клубах» — но при условии, что информация об этом «не просочится» наружу.